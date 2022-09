Bugatti viaggia a 400 km h in autostrada | polizia impotente VIDEO

Leggi su chenews

(Di martedì 27 settembre 2022) UnaChiron è schizzata ad oltre 400 km/h su un’tedesca. Ildella vettura è diventato virale. LaChiron è tra le vetture più veloci al mondo. L’erede della Veyron, presenta la carrozzeria ed il telaio completamente in fibra di carbonio, le sospensioni sono indipendenti e la trazione è integrale permanente. Un gioiello di tecnologia, presentato in occasione del Salone dell’automobile di Ginevra il primo marzo del 2016. La hypercar è la massima espressione del lusso, costando un prezzo di 2,4 milioni di euro. Una vettura pensata per pochi, esattamente come tutte le altreprodotte dal 1909 ad oggi. Il fondatore, tra l’altro, era un italiano che iniziò a fabbricare vetture a Molsheim, un comune francese di 10.000 abitanti nel dipartimento del Basso Reno. ...