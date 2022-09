Borsa: Asia prova a rialzarsi, salgono i future Usa (Di martedì 27 settembre 2022) Prevalgono i segni più sulle Borse Asiatiche mentre sui mercati continua a pesare il rischio di una recessione globale con l'inflazione e la stretta monetaria delle banche centrali che stanno facendo ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 27 settembre 2022) Prevalgono i segni più sulle Borsetiche mentre sui mercati continua a pesare il rischio di una recessione globale con l'inflazione e la stretta monetaria delle banche centrali che stanno facendo ...

Borsa: Asia prova a rialzarsi, salgono i future Usa Prevalgono i segni più sulle Borse asiatiche mentre sui mercati continua a pesare il rischio di una recessione globale con l'inflazione e la stretta monetaria delle banche centrali che stanno facendo ... Mercati asiatici misti, interventi di banche centrali Cina e Giappone L'organizzazione internazionale prevede che la crescita nell'Asia orientale in via di sviluppo e ... Lieve aumento per la Borsa di Tokyo , che mostra sul Nikkei 225 un rialzo dello 0,43%, spezzando la ...