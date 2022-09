Bonus 200 euro, in poche ore migliaia di richieste registrate: entro quando si può inviare la domanda (Di martedì 27 settembre 2022) Il Bonus 200 euro è partito. Dalle 12 di ieri, 26 settembre, tutti i lavoratori autonomi iscritti all’Inps e i professionisti associati alle Casse di previdenza private potranno richiedere l’indennità da 200 euro pensata per contrastare i rincari sui prezzi. Ne ha diritto chi, nel 2021, non ha superato il reddito complessivo di 35mila euro. Stando a quanto riporta dagli Enti, in una manciata di ore sono arrivare migliaia di richieste, con la Cassa forense che parla di «almeno 10mila» in un paio d’ore. Non esattamente un click day Il fondo stanziato dall’ultimo decreto Aiuti è pari a 600 milioni di euro, che andrà a finanziare il Bonus per circa 3 milioni di soggetti. Nonostante quello di ieri si sia chiamato a più riprese “click day“, Inps e le ... Leggi su open.online (Di martedì 27 settembre 2022) Il200è partito. Dalle 12 di ieri, 26 settembre, tutti i lavoratori autonomi iscritti all’Inps e i professionisti associati alle Casse di previdenza private potranno richiedere l’indennità da 200pensata per contrastare i rincari sui prezzi. Ne ha diritto chi, nel 2021, non ha superato il reddito complessivo di 35mila. Stando a quanto riporta dagli Enti, in una manciata di ore sono arrivaredi, con la Cassa forense che parla di «almeno 10mila» in un paio d’ore. Non esattamente un click day Il fondo stanziato dall’ultimo decreto Aiuti è pari a 600 milioni di, che andrà a finanziare ilper circa 3 milioni di soggetti. Nonostante quello di ieri si sia chiamato a più riprese “click day“, Inps e le ...

