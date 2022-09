Bisogna smentire anche l’arresto di Allegri per i tifosi della Juventus (Di martedì 27 settembre 2022) Da alcuni giorni si parla molto di una notizia che avrebbe dell’incredibile, al punto che il fantomatico arresto di Allegri è non a caso la classica bufala in cui credono coloro che hanno poca voglia di approfondire determinati contenuti. Dopo lo screenshot fake relativo al suo esonero da parte della Juventus, come abbiamo dovuto evidenziare con un altro articolo subito dopo l’inaspettata sconfitta maturata sul campo del Monza, oggi tocca guardare avanti per comprendere in quale direzione stiamo andando con una storia totalmente inventata qui in Italia. Tocca smentire anche l’arresto di Allegri per i tifosi della Juventus: l’allenatore non è stato arrestato Fa un certo effetto prendere atto che si debba ... Leggi su optimagazine (Di martedì 27 settembre 2022) Da alcuni giorni si parla molto di una notizia che avrebbe dell’incredibile, al punto che il fantomatico arresto diè non a caso la classica bufala in cui credono coloro che hanno poca voglia di approfondire determinati contenuti. Dopo lo screenshot fake relativo al suo esonero da parte, come abbiamo dovuto evidenziare con un altro articolo subito dopo l’inaspettata sconfitta maturata sul campo del Monza, oggi tocca guardare avanti per comprendere in quale direzione stiamo andando con una storia totalmente inventata qui in Italia. Toccadiper i: l’allenatore non è stato arrestato Fa un certo effetto prendere atto che si debba ...

