Bimbo morì cadendo dal balcone | condannato a 18 anni il domestico cui era stato affidato

Il gup di Napoli Nicoletta Campanaro, al termine di un processo celebrato con il rito abbreviato, ha condannato a 18 anni di reclusione Mariano Cannio, il domestico 39enne ritenuto responsabile dell'omicidio del piccolo Samuele, il bimbo di 4 anni lasciato cadere nel vuoto, il 17 settembre 2021, dal balcone della casa dei genitori, in via Foria, a Napoli. La stessa condanna chiesta dal sostituto procuratore Barbara Aprea, che ha contestato all'imputato (affetto da patologie della sfera psichiatrica ma ritenuto capace di intendere e volere) il reato di omicidio aggravato. Cannio (difeso dall'avvocato Maria Assunta Zotti) il giorno in cui Samuele e' precipitato, stava facendo le pulizie a casa dei genitori della piccola vittima ...

