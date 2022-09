GiusCandela : Ilary Blasi ha dato mandato al proprio difensore di procedere contro Alex Nuccetelli a fronte della perseverante op… - SoniaSamoggia : RT @fanpage: Dopo la denuncia di #ilaryblasi , Alex Nuccetelli replica alla conduttrice e moglie dell’amico Francesco Totti: “Sono povero,… - infoitcultura : Ilary Blasi denuncia Alex Nuccetelli: “Diffonde notizie false e diffamatorie” - andreastoolbox : #Alex Nuccetelli replica a Ilary Blasi: «Al posto di ringraziarmi mi diffida? Io ho molto altro da dire» - MondoTV241 : Totti/Blasi, dopo la denuncia Alex Nuccetelli si scaglia contro Ilary Blasi e lancia una pesante accusa alla condut… -

Mentre Ilary, nel giorno del compleanno del suo ex marito, ha fatto pervenire una diffida al pr romano e amico storico della coppia,, il quale si è soffermato su dettagli alquanto ...risponde ad Ilary Blasi dopo l'ammonimento dei legali. Sulla separazione tra la conduttrice e Francesco Totti molto si è detto e ipotizzato nel corso di questa estate e chi è spesso ...Ilary Blasi ha deciso di denunciare Alex Nuccetelli, amico di Francesco Totti, in seguito alle sue ultime dichiarazioni. L’uomo, infatti, ha ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “misurazione” e “targeting e pubblicità” come specificato nella cookie poli ...