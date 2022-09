Volkswagen - Più batterie grazie a una nuova joint venture (Di lunedì 26 settembre 2022) La Volkswagen PowerCo, azienda costituita quest'anno per la produzione di batterie, e la tech company Umicore, società belga specializzata nel riciclo di componenti tecnologiche, hanno dato vita a una joint venture del valore di tre miliardi di euro per la fabbricazione, probabilmente nell'impianto polacco di Nysa, di precursori chimici e materiali catodici per le batterie. Le due aziende divideranno equamente investimenti, costi e profitti della joint venture, che intende produrre materiale sufficiente per una capacità complessiva di 160 GWh (gigawattora) entro la fine del decennio, fissando un obiettivo di 60 GWh per il 2026. Salzgitter "potenziata". Lo stabilimento Volkswagen di produzione degli accumulatori di Salzgitter sarà il primo a ricevere ... Leggi su quattroruote (Di lunedì 26 settembre 2022) LaPowerCo, azienda costituita quest'anno per la produzione di, e la tech company Umicore, società belga specializzata nel riciclo di componenti tecnologiche, hanno dato vita a unadel valore di tre miliardi di euro per la fabbricazione, probabilmente nell'impianto polacco di Nysa, di precursori chimici e materiali catodici per le. Le due aziende divideranno equamente investimenti, costi e profitti della, che intende produrre materiale sufficiente per una capacità complessiva di 160 GWh (gigawattora) entro la fine del decennio, fissando un obiettivo di 60 GWh per il 2026. Salzgitter "potenziata". Lo stabilimentodi produzione degli accumulatori di Salzgitter sarà il primo a ricevere ...

