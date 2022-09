Viola come il mare, chi è l’attore Daniele Virzì che interpreta Rosario: età, carriera, fidanzata e Instagram (Di lunedì 26 settembre 2022) Tra quattro giorni, il 30 settembre, prenderà il via la serie televisiva in onda su Canale 5 “Viola come il mare”, diretta da Francesco Vicario, nella quale a far parte del cast ci sarà Daniele Virzi, nelle vesti di Rosario. Si tratta di una serie che terrà compagnia gli spettatori del canale ammiraglio della Mediaset per tutto l’autunno. Ma andiamo a vedere chi è Daniele Virzì Chi è Daniele Virzi? Nato a Catania nel 1992, Daniele Virzi ha 30 anni e ha iniziato presto a recitare, dopo aver studiato ha lavorato in teatro sia come assistente di regia sia come direttore di scena. Solo nel 2021 ha fatto i casting ed è stato scelto tra gli attori della serie televisiva nella quale interpreterà un ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 26 settembre 2022) Tra quattro giorni, il 30 settembre, prenderà il via la serie televisiva in onda su Canale 5 “il”, diretta da Francesco Vicario, nella quale a far parte del cast ci saràVirzi, nelle vesti di. Si tratta di una serie che terrà compagnia gli spettatori del canale ammiraglio della Mediaset per tutto l’autunno. Ma andiamo a vedere chi èChi èVirzi? Nato a Catania nel 1992,Virzi ha 30 anni e ha iniziato presto a recitare, dopo aver studiato ha lavorato in teatro siaassistente di regia siadirettore di scena. Solo nel 2021 ha fatto i casting ed è stato scelto tra gli attori della serie televisiva nella quale interpreterà un ...

LediSperanza : RT @lifestyleblogit: Can Yaman e Francesca Chillemi protagonisti di Viola Come il Mare, la fiction di Canale 5 - - Reveca76764000 : RT @lifestyleblogit: Can Yaman e Francesca Chillemi protagonisti di Viola Come il Mare, la fiction di Canale 5 - - DfFrancesca75 : RT @Reveca76764000: @LuxVide -4 ???????? Viola Come Il Mare Con #FrancescaChillemi, #CanYaman, #SimonaCavallari, #DavidCoco, #GiovanniNasta, #C… - CanaYamana : RT @lifestyleblogit: Can Yaman e Francesca Chillemi protagonisti di Viola Come il Mare, la fiction di Canale 5 - - CorriereCitta : Viola come il mare, chi è l’attore Daniele Virzì che interpreta Rosario: età, carriera, fidanzata e Instagram -