Tabellone Atp 250 San Diego 2022 | Evans guida il seeding | nessun italiano al via

(Di lunedì 26 settembre 2022) Ilprincipale dell’Atp 250 di San(Usa, cemento outdoor). In California va in scena il primo torneo post Coppa Davis con Danielche è la prima testa di serie del torneo mentre il connazionale Brooksby è il secondo favorito delal via, ecco gli accoppiamenti e i risultati di tutto il torneo per non perdervi nulla. ILPRINCIPALE FINALE (5) Nakashima b. (3) Giron 6-4 6-4 SEMIFINALI (3) Giron b. (1)6-3 7-5 (5) Nakashima b. O’Connell 6-4 7-6(3) QUARTI DI FINALE (1)b. Lestienne 6-1 6-3 (3) Giron b. (7) Duckworth 7-6(5) 6-3 (5) Nakashima b. Galan 6-3 4-6 6-4 O’Connell b. (2) Brooksby 6-4 4-6 7-5 SECONDO TURNO (1)b. Daniel 6-4 6-4 Lestienne b. (6) ...

Tenniscircus : RT @DilettaBarilla: Dopo una finale dominata, la coppia Dustin Brown e Andrea Vavassori vince il tabellone di doppio dell’@aonopengenova… - DreddyTennis : RT @DilettaBarilla: Dopo una finale dominata, la coppia Dustin Brown e Andrea Vavassori vince il tabellone di doppio dell’@aonopengenova… - DilettaBarilla : Dopo una finale dominata, la coppia Dustin Brown e Andrea Vavassori vince il tabellone di doppio dell’… - sportface2016 : #ATPTelAviv | Il tabellone principale: #Djokovic torna sul circuito e punta al successo - Tennista_Ita : Si ferma subito contro la testa di serie numero uno del tabellone di quali Broady il cammino di Roberto #Marcora a… -

METZ (FRANCIA) " Lorenzo Sonego ha battuto Alexander Bublik e ha vinto il "Moselle Open", torneo250 dotato di un montepremi pari a 534.555 euro disputato sul veloce indoor di Metz, in Francia. ...Il giovane e forte tennista altoatesino torna nel torneo bulgaro di Sofia,250 molto importante ... Una chance importante sprecata con Jannik che avrebbe avuto unmolto agevole in caso di ...A che ora e come seguire la sfida tra Andreas Seppi ed il francese Blancaneaux, turno decisivo di qualificazione all'Atp di Sofia 2022.Il tennista seguito da coach Gipo Arbino ha superato all'esordio in due set il russo Aslan Karatsev, n.39 ATP e sesta testa di serie, battuto per la prima volta in quattro confronti, si è ripetuto al ...