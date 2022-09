Sicilia, sfide uninominali: centrodestra 14 collegi, Pd fuori dal parlamento (Di lunedì 26 settembre 2022) Sicilia roccaforte del centrodestra. Nelle 18 sfide uninominali tra Camera e Senato, l'Isola regala 14 parlamentari alla coalizione formata da FdI, FI, Lega e Noi moderati. Unici argini allo strapotere del centrodestra l'exploit della lista Sud chiama Nord di Cateno De Luca, capace di eleggere una senatrice e un deputato, e la resistenza del Movimento cinque stelle, che ottiene un esponete a Montecitorio e uno a Palazzo Madama. Disfatta per il centrosinistra, rimasto fuori da tutte le sfide uninominali di Camera e Senato. Dei 12 collegi in palio alla Camera, dieci vanno al centrodestra, uno al M5s e uno a De Luca. A Palermo l'uscente Carolina Varchi, esponete FdI e vice sindaca del capoluogo Siciliano, ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 26 settembre 2022)roccaforte del. Nelle 18tra Camera e Senato, l'Isola regala 14 parlamentari alla coalizione formata da FdI, FI, Lega e Noi moderati. Unici argini allo strapotere dell'exploit della lista Sud chiama Nord di Cateno De Luca, capace di eleggere una senatrice e un deputato, e la resistenza del Movimento cinque stelle, che ottiene un esponete a Montecitorio e uno a Palazzo Madama. Disfatta per il centrosinistra, rimastoda tutte ledi Camera e Senato. Dei 12in palio alla Camera, dieci vanno al, uno al M5s e uno a De Luca. A Palermo l'uscente Carolina Varchi, esponete FdI e vice sindaca del capoluogono, ...

