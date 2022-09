Salvini non nasconde l'amarezza. "Ma si tira dritto per cinque anni" (Di lunedì 26 settembre 2022) Il segretario il giorno dopo il voto: "Stare al governo con Di Maio e Lamorgese ci è costato". I messaggi con la Meloni alle 4 del mattino: "Lavoreremo a lungo e bene" Leggi su ilgiornale (Di lunedì 26 settembre 2022) Il segretario il giorno dopo il voto: "Stare al governo con Di Maio e Lamorgese ci è costato". I messaggi con la Meloni alle 4 del mattino: "Lavoreremo a lungo e bene"

matteograndi : Finiamola con la retorica del “centrosinistra unito avrebbe vinto”. Un Movimento con un leader che faceva i decret… - repubblica : Berlusconi a pranzo con i simpatizzanti: 'Voglio più voti della Lega. Salvini è bravo ma non ha mai lavorato'. Il v… - LaVeritaWeb : Il Capitano resta staccato da Fratelli d’Italia, anche in Lombardia e Veneto. Il dato sotto il 10% è uno choc Con l… - erisorbit : RT @yashobi: ma io da mezza “terrona” non mi capacito del fatto che la gente del sud italia abbia votato salvini / meloni / berlusconi quan… - Marisab79879802 : RT @lenisa_agostino: Nella Lega è già partita la caccia alle streghe. Sostituire Salvini con Zaia o Fredriga, o peggio ancora Giorgetti...c… -