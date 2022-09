Russia, un uomo entra in una scuola e spara agli alunni: almeno 6 i morti, 20 i feriti – Il video (Di lunedì 26 settembre 2022) Un uomo vestito di nero, ancora di identità sconosciuta, è entrato questa mattina in una scuola della città di Izhevsk, nella Repubblica russa dell’Udmurtia, e ha aperto il fuoco. Stando alle prime informazioni, sulla maglietta che indossava c’erano stampati sopra dei simboli nazisti e per sparare avrebbe usato due pistole Makarov. Secondo i media locali, e quanto riferito dall’agenzia Tass, i morti sarebbero almeno 6. Di questi, una è la guardia di sicurezza dell’istituto n.88 e 3 sono bambini, mentre in totale sono 20 i feriti. Il ministero dell’Interno afferma che l’autore dell’attacco si è sparato all’interno dell’edificio. Sul posto, oltre a polizia e ambulanze, è arrivato anche il capo dell’Udmurtia, Repubblica nell’area ... Leggi su open.online (Di lunedì 26 settembre 2022) Unvestito di nero, ancora di identità sconosciuta, èto questa mattina in unadella città di Izhevsk, nella Repubblica russa dell’Udmurtia, e ha aperto il fuoco. Stando alle prime informazioni, sulla metta che indossava c’erano stampati sopra dei simboli nazisti e perre avrebbe usato due pistole Makarov. Secondo i media locali, e quanto riferito dall’agenzia Tass, isarebbero6. Di questi, una è la guardia di sicurezza dell’istituto n.88 e 3 sono bambini, mentre in totale sono 20 i. Il ministero dell’Interno afferma che l’autore dell’attacco si èto all’interno dell’edificio. Sul posto, oltre a polizia e ambulanze, è arrivato anche il capo dell’Udmurtia, Repubblica nell’area ...

