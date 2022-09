Rai, decisione pazzesca: salta l’inizio di uno dei programmi più attesi (Di lunedì 26 settembre 2022) Alla fine la Rai ha deciso di sorprendere tutti, facendo saltare l’inizio di uno dei programmi più attesi: scopriamo la scelta dei vertici. In molti aspettano l’inizio de ‘Il Collegio’. La trasmissione della Rai, come ogni anno, è tra le più attese in palinsesto, ma alla fine i vertici del servizio pubblico hanno deciso di L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 26 settembre 2022) Alla fine la Rai ha deciso di sorprendere tutti, facendoredi uno deipiù: scopriamo la scelta dei vertici. In molti aspettanode ‘Il Collegio’. La trasmissione della Rai, come ogni anno, è tra le più attese in palinsesto, ma alla fine i vertici del servizio pubblico hanno deciso di L'articolo proviene da Inews24.it.

Giandorico : @carolpantanifi @borghi_claudio Le maratone fino alla mattina bisogna che ci sia decisione di farle; i manici giust… - paoloigna1 : RT @vitalbaa: La raccomandazione è di AGCOM (la Commissione di vigilanza Rai ha competenza sui canali del servizio pubblico). In un articol… - stormi1904 : RT @vitalbaa: La raccomandazione è di AGCOM (la Commissione di vigilanza Rai ha competenza sui canali del servizio pubblico). In un articol… - elivito : RT @vitalbaa: La raccomandazione è di AGCOM (la Commissione di vigilanza Rai ha competenza sui canali del servizio pubblico). In un articol… - Lafra1969 : RT @vitalbaa: La raccomandazione è di AGCOM (la Commissione di vigilanza Rai ha competenza sui canali del servizio pubblico). In un articol… -