Prossimo anche il Redmi A1+ | un entry-level davvero basic

(Di lunedì 26 settembre 2022) Potrebbe presto essere lanciato il nuovoA1+, come si evince dalla sua apparizione sulla piattaforma Play Console di Google. Il device dovrebbe includere uno schermo da 6.52 pollici con risoluzione HD+ e luminosità fino a 400 nits, ed essere spinto dal processore MediaTek Helio A22, con 2GB di RAM LPDDR4X ed una memoria, di cui non si conosce ancora il taglio (forse da 32 o 64GB), espandibile tramite microSD. La fotocamera posteriore conterà un sensore singolo da 8MP (5MP sulla parte frontale), mentre la batteria avrà una capacità da 5000mAh, con supporto alla ricarica rapida a 10W (non velocissima, ma non ci si poteva aspettare di più da un telefono di fascia bassa). Non mrà il lettore di impronte digitali posteriore ed una porta di ricarica microUSB, oltre che ad un jack per le cuffie da ...

FiorinoLuca : Roger Federer ?? “Non vedo l'ora che arrivi il prossimo anno. Ci sarò anche io a Vancouver” #LaverCup - tommaso_zorzi : Finita anche la seconda, ci vediamo mercoledì prossimo. Grazie a tutti ?? #TailorMade - LaVeritaWeb : Venerdì prossimo, a 48 ore dalle elezioni (che coincidenza...), Greta Thunberg e il suo popolo torneranno nelle pia… - TestedSociopath : Sono andata a vedere per curiosità i risultati del comune di mio fratello e ovviamente i phascy anche lì con la vit… - BandyCrash : @marxian991 Adesso Mattarella può anche dimettersi. E il prossimo Presidente della Repubblica lo fanno fare diretta… -

Open

...dem ha infatti annunciato che assicurerà "in spirito di servizio" la guida del Pd fino al... è stato proprio il venir meno del sostegno del Movimento all'esecutivo Draghi a causarela ......dovrà mettersi all'opera per competere con la sua serie Galaxy S23 all'inizio dell'anno. ...questa tecnologia non è prerogativa degli smartphone Apple, ma si affianca a un grande ... Lega, Simone Pillon non sarà nel prossimo Parlamento: «Il mio seggio non è scattato». Fdi primo partito anche in Umbria Le automobili sembrano destinate ad abbandonare il cambio manuale in futuro. Occorre imparare a guidare col cambio automatico.La vittoria della coalizione Fratelli d'Italia-Lega-Forza Italia alle elezioni in Italia celebrata dall'estrema destra in Ungheria, Polonia e Spagna ...