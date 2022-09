Paredes | «Juve? Decisione giusta Voglio il Mondiale»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 26 settembre 2022) Leandro, centrocampista dellantus, ha parlato in conferenza stampa dal ritiro dell’Argentina sulla scelta estiva di approdare in bianconero Leandro, centrocampista dellantus, ha parlato in conferenza stampa dal ritiro dell’Argentina sulla scelta estiva di approdare in bianconero . Le sue dichiarazioni: LE PAROLE – «Penso di aver preso lanell’andare alla. Volevo arrivare alnella migliore forma possibile e giocare in un grande club come lantus. Giocare allantus è sempre stato uno dei miei sogni». L'articolo proviene da Calcio News 24.