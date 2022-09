Non so chi abbia vinto le elezioni, ma so che Altan lo sapeva da mo (Di lunedì 26 settembre 2022) «Nuovo eletto?» «Sì, quando finisce questo incubo?». È un Altan del 2018, ma – poiché negli ultimi decenni Altan ci ha fornito un lessico completo per commentare qualunque cosa possa succedere nella politica e altrove – ne va bene anche uno del 2013, «Stiamo recuperando l’incredulità internazionale»; uno del 2008, «abbiamo perso» «Di nuovo? Ma che sfiga!»; uno del 2001: «Ho preteso un collegio blindato. Così, se mi eleggono, la colpa non è mia». Venerdì Francesco Tullio Altan compie ottant’anni, e per fortuna ormai l’aspettativa di vita è di centoventi o giù di lì, perché non è che ce ne siano rimasti molti a saper spiegare questa disastrata nazione (cosa vuoi mai aspettarti da un paese a forma di scarpa, diceva uno morto piuttosto presto). Quando mi sono resa conto che ieri non sarei stata in grado di seguire i ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 26 settembre 2022) «Nuovo eletto?» «Sì, quando finisce questo incubo?». È undel 2018, ma – poiché negli ultimi decennici ha fornito un lessico completo per commentare qualunque cosa possa succedere nella politica e altrove – ne va bene anche uno del 2013, «Stiamo recuperando l’incredulità internazionale»; uno del 2008, «mo perso» «Di nuovo? Ma che sfiga!»; uno del 2001: «Ho preteso un collegio blindato. Così, se mi eleggono, la colpa non è mia». Venerdì Francesco Tulliocompie ottant’anni, e per fortuna ormai l’aspettativa di vita è di centoventi o giù di lì, perché non è che ce ne siano rimasti molti a saper spiegare questa disastrata nazione (cosa vuoi mai aspettarti da un paese a forma di scarpa, diceva uno morto piuttosto presto). Quando mi sono resa conto che ieri non sarei stata in grado di seguire i ...

