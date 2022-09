Milan, Maldini su rinnovo Leao: “Fiduciosi di trovare accordo. Non esistono incedibili” (Di lunedì 26 settembre 2022) “Leao ha una situazione difficile che deriva dal passaggio al Lilla, un caso che lo sta condizionando molto e ha fatto sì che i nostri interlocutori siano spesso cambiati. Rafa però è grato a noi e a me interessa quello che ci dice lui. Ci sono buone possibilità di trovare un accordo con lui. Con lo Sporting Lisbona noi non c’entriamo nulla”. Queste le parole di Paolo Maldini sul rinnovo di Leao con il Milan, rilasciate in un’intervista a La Gazzetta dello Sport. Il direttore dell’area tecnica rossonera ha poi spiegato le prospettive future con il portoghese: “Rafa capisce che il percorso nei prossimi anni deve essere al Milan, lo capisce e ce lo dice. Poi ci sarà una trattativa, ma siamo consci del fatto che i giocatori forti vadano pagati per il ... Leggi su sportface (Di lunedì 26 settembre 2022) “ha una situazione difficile che deriva dal passaggio al Lilla, un caso che lo sta condizionando molto e ha fatto sì che i nostri interlocutori siano spesso cambiati. Rafa però è grato a noi e a me interessa quello che ci dice lui. Ci sono buone possibilità diuncon lui. Con lo Sporting Lisbona noi non c’entriamo nulla”. Queste le parole di Paolosuldicon il, rilasciate in un’intervista a La Gazzetta dello Sport. Il direttore dell’area tecnica rossonera ha poi spiegato le prospettive future con il portoghese: “Rafa capisce che il percorso nei prossimi anni deve essere al, lo capisce e ce lo dice. Poi ci sarà una trattativa, ma siamo consci del fatto che i giocatori forti vadano pagati per il ...

