Marta Fascina vince a Marsala: la compagna di Berlusconi eletta alla Camera con il 36,03% delle preferenze (Di lunedì 26 settembre 2022) Marta Fascina, deputata uscente di Forza Italia, sostenuta dalla coalizione di centrodestra e compagna di Silvio Berlusconi, è stata eletta alla Camera dei deputati nel collegio uninominale di Marsala, in Sicilia, ottenendo 57.473 voti, ossia il 36,03% delle preferenze. Fascina ha battuto Vita Martinciglio del Movimento 5 Stelle che ha invece raggiunto 44.085 preferenze, pari al 27,64%, mentre al terzo posto si è posizionata la coalizione del centrosinistra con Antonio Ferrante, il presidente della direzione regionale del Partito democratico, che ha conquistato 28.390 voti, pari al 17,80%. Per quanto riguarda invece il candidato ed ex pm Antonio Ingroia, sostenuto da ... Leggi su open.online (Di lunedì 26 settembre 2022), deputata uscente di Forza Italia, sostenuta dcoalizione di centrodestra edi Silvio, è statadei deputati nel collegio uninominale di, in Sicilia, ottenendo 57.473 voti, ossia il 36,03%ha battuto Vita Martinciglio del Movimento 5 Stelle che ha invece raggiunto 44.085, pari al 27,64%, mentre al terzo posto si è posizionata la coalizione del centrosinistra con Antonio Ferrante, il presidente della direzione regionale del Partito democratico, che ha conquistato 28.390 voti, pari al 17,80%. Per quanto riguarda invece il candidato ed ex pm Antonio Ingroia, sostenuto da ...

sebmes : Marta Fascina si guadagna un posto nel Guinness delle elezioni italiane: è la prima candidata a essere eletta senza… - LaStampa : Marta Fascina, la fidanzata di Silvio, vince a Marsala senza averci mai messo piede - giusmo1 : Marta Fascina, compagna di Berlusconi, eletta a Marsala senza nemmeno un comizio in Sicilia: “Ci andavo da bambina”… - TheGoatIZ : RT @cicciorosina: marta fascina in parlamento significa soprattutto che anche per i prossimi cinque anni berlusconi ci farà pagare la sua b… - milu20354311 : RT @cicciorosina: marta fascina in parlamento significa soprattutto che anche per i prossimi cinque anni berlusconi ci farà pagare la sua b… -