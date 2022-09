(Di lunedì 26 settembre 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Sullaferroviariainvestimenti per 9didaLombardia per l’eliminazione dei. La Giunta regionale, su proposta dell’assessore regionale alle Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile, Claudia Maria Terzi, ha infatti il programma di interventi relativi alle opere sostitutive alle intersezioni nei Comuni di Cadorago (CO) e Lomazzo (CO). ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il ...

LE OPERE SOSTITUTIVE Gli interventi interesseranno laferroviaria- Como a Cadorago, in corrispondenza dell'attraversamento di via alla Fonte e a Lomazzo in via Braghe. Linea Saronno-Como Trenord, da Regione 9 milioni di euro per eliminare 2 passaggi a livello L'investimento della giunta Fontana per opere sostitutive alle intersezioni nei Comuni di Cadorago e Lomazzo (Co). L'assessore Terzi: "Una ricucitura tra due territori, non solo l'efficientamento e me ...(FERPRESS) – Milano, 26 SET – Continuano gli investimenti di Regione Lombardia nell'ambito dell'eliminazione dei passaggi a livello sulle linee ferroviarie. La Giunta regionale, su proposta dell'asses ...