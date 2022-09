L’annuncio dei risultati elettorali al cast del GF VIP 7 | i commenti

Leggi su tutto.tv

(Di lunedì 26 settembre 2022) Stasera, poco prima della diretta, i concorrenti del Grande Fratello Vip 7 hanno scoperto chi ha vinto le elezioni politiche 2022. Ai vipponi è stato mostrato uno stralcio del Tg5 in cui si spiegava che la destra ha vinto con una larga maggioranza e il partito di Giorgia Meloni, Fratelli d’Italia si è piazzato primo in assoluto. tutti che cercano di rimanere impassibili per favore #GFVIPpic.twitter.com/ZgeoubRfM5 — micky (@michelasunny) September 26, 2022 Leggi anche: Dove vedere la replica del Grande Fratello Vip 7 Le prime reazioni dei vipponi dopodeiI concorrenti riuniti tutti in salotto hanno avuto reazioni molto contrastanti. Elenoire Ferruzzi al sentire quanto accaduto è rimasta letteralmente senza parole e con uno sguardo scioccato. Daniele Del Moro ha commentato dicendo: “Vabbè ha ...