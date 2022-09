Inter, stallo Skriniar: il PSG potrebbe tornare all’assalto (Di lunedì 26 settembre 2022) Rimane in stallo la situazione in casa Inter per Skriniar: il PSG potrebbe ritornare all’assalto a gennaio, ma a metà prezzo In casa Inter la posizione di Skriniar è in stallo. La situazione finanziaria del club, oltre ad un difficile inizio di stagione, potrebbero complicare i piani del rinnovo. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, nella prossima sessione di mercato il Paris Saint-Germain potrebbe tornare sul difensore, ma questa volta offrendo soltanto la metà di quanto proposto quest’estate, ovvero 30 milioni. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 26 settembre 2022) Rimane inla situazione in casaper: il PSGria gennaio, ma a metà prezzo In casala posizione diè in. La situazione finanziaria del club, oltre ad un difficile inizio di stagione,ro complicare i piani del rinnovo. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, nella prossima sessione di mercato il Paris Saint-Germainsul difensore, ma questa volta offrendo soltanto la metà di quanto proposto quest’estate, ovvero 30 milioni. L'articolo proviene da Calcio News 24.

