Il presidente della Lazio Claudio Lotito eletto senatore in Molise (Di lunedì 26 settembre 2022) In Molise Claudio Lotito è stato eletto senatore.Il presidente della Lazio, candidato per la coalizione del centrodestra, ha vinto la sfida nel collegio uninominale. «Io in questa campagna elettorale ho messo cuore, passione e sentimenti autentici che sono stati recepiti dai molisani», così ha commentato i risultati dall’albergo di Campobasso, nonché sua ultima residenza nell’ultimo mese. «Gli abitanti di questa regione mi sono entrati nel cuore e hanno capito la mia totale disponibilità. Ora porterò lo loro istanze in Parlamento con la stessa determinazione che ho impiegato nella campagna elettorale», ha proseguito. E ancora: «I molisani non saranno traditi», ci ha tenuto a sottolineare dicendo che gli impegni presi ... Leggi su open.online (Di lunedì 26 settembre 2022) Inè stato.Il, candidato per la coalizione del centrodestra, ha vinto la sfida nel collegio uninominale. «Io in questa campagnarale ho messo cuore, passione e sentimenti autentici che sono stati recepiti dai molisani», così ha commentato i risultati dall’albergo di Campobasso, nonché sua ultima residenza nell’ultimo mese. «Gli abitanti di questa regione mi sono entrati nel cuore e hanno capito la mia totale disponibilità. Ora porterò lo loro istanze in Parlamento con la stessa determinazione che ho impiegato nella campagnarale», ha proseguito. E ancora: «I molisani non saranno traditi», ci ha tenuto a sottolineare dicendo che gli impegni presi ...

