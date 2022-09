Giorgia Meloni, i miei consigli non richiesti per un buon governo. Partirei subito da tre questioni (Di lunedì 26 settembre 2022) Dopo il risultato ottenuto da Fratelli d’Italia e alleati nelle elezioni politiche di ieri, la nomina di Giorgia Meloni a Presidente del consiglio è ormai poco più che una formalità. L’evento – storico – sarà anche memorabile, o meno, a seconda di come la destra governerà. Le precedenti esperienze non sono state positive, né per l’Italia né per la destra stessa, tanto da concludersi spesso precocemente. Ora si aggiungono forti turbolenze internazionali, e un Paese indebolito dalla pandemia. Perciò la destra merita l’incoraggiamento generale e un “periodo di grazia”, in cui dimostrare di voler e saper governare per il bene comune. Più della dispersione di poltrone e denari pubblici agli “amici” (che stimola sempre nuovi appetiti e scontenti), ciò potrà dargli slancio e compattezza. A mio avviso, tre sono le questioni su ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 26 settembre 2022) Dopo il risultato ottenuto da Fratelli d’Italia e alleati nelle elezioni politiche di ieri, la nomina dia Presidente delo è ormai poco più che una formalità. L’evento – storico – sarà anche memorabile, o meno, a seconda di come la destra governerà. Le precedenti esperienze non sono state positive, né per l’Italia né per la destra stessa, tanto da concludersi spesso precocemente. Ora si aggiungono forti turbolenze internazionali, e un Paese indebolito dalla pandemia. Perciò la destra merita l’incoraggiamento generale e un “periodo di grazia”, in cui dimostrare di voler e saper governare per il bene comune. Più della dispersione di poltrone e denari pubblici agli “amici” (che stimola sempre nuovi appetiti e scontenti), ciò potrà dargli slancio e compattezza. A mio avviso, tre sono lesu ...

