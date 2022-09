GF VIP, Giovanni Ciacci attacca Tina Cipollari: ‘Voglio andare a Uomini e Donne e difendere Gemma’ (Di lunedì 26 settembre 2022) È entrato da poco nella casa del Grande Fratello Vip, ma Giovanni Ciacci, che ha intenzione di raccontare la sua sieropositività, sta già facendo parlare tanto di sé. Prima per il rapporto ‘turbolento’ con Pamela Prati, altra concorrente discussa di questa edizione del reality, poi per le frecciatine indirizzate a Tina Cipollari, opinionista di Uomini e Donne. Giovanni Ciacci difende Gemma Galgani Giovanni Ciacci, parlando con alcuni suoi compagni di viaggio, si è scagliato contro Tina Cipollari. E ha difeso Gemma Galgani, la dama di Torino di Uomini e Donne che da anni, ormai, deve fare i conti con i battibecchi. E le frecciatine ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 26 settembre 2022) È entrato da poco nella casa del Grande Fratello Vip, ma, che ha intenzione di raccontare la sua sieropositività, sta già facendo parlare tanto di sé. Prima per il rapporto ‘turbolento’ con Pamela Prati, altra concorrente discussa di questa edizione del reality, poi per le frecciatine indirizzate a, opinionista didifende Gemma Galgani, parlando con alcuni suoi compagni di viaggio, si è scagliato contro. E ha difeso Gemma Galgani, la dama di Torino diche da anni, ormai, deve fare i conti con i battibecchi. E le frecciatine ...

