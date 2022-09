Elezioni, al centrodestra 235 deputati e 112 senatori (Di lunedì 26 settembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – Quando mancano ancora poche sezioni alla chiusura dello scrutinio, il sito del Viminale riporta anche il numero di seggi attribuito alle varie coalizioni.Alla Camera il centrodestra ha 235 eletti, di cui 121 eletti nei collegi uninominali. Segue il centrosinistra con 80, di cui 12 eletti all'uninominale.Al M5S 51 deputati, di cui 10 eletti all'uninominale. Chiude la lista Azione-Italia Viva con 21 seggi.Anche al Senato netto vantaggio del centrodestra, con 112 eletti, di cui 52 all'uninominale. Segue il centrosinistra con 39 senatori, di cui 5 eletti all'uninominale. Al M5S 28 senatori di cui 5 all'uninominale. Ad Azione-Italia Viva 9 seggi.(ITALPRESS).-foto agenziafotogramma.it- Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 26 settembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – Quando mancano ancora poche sezioni alla chiusura dello scrutinio, il sito del Viminale riporta anche il numero di seggi attribuito alle varie coalizioni.Alla Camera ilha 235 eletti, di cui 121 eletti nei collegi uninominali. Segue il centrosinistra con 80, di cui 12 eletti all'uninominale.Al M5S 51, di cui 10 eletti all'uninominale. Chiude la lista Azione-Italia Viva con 21 seggi.Anche al Senato netto vantaggio del, con 112 eletti, di cui 52 all'uninominale. Segue il centrosinistra con 39, di cui 5 eletti all'uninominale. Al M5S 28di cui 5 all'uninominale. Ad Azione-Italia Viva 9 seggi.(ITALPRESS).-foto agenziafotogramma.it-

