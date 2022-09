Crisi Vlahovic-Juventus | spunta fuori il ‘colpevole’ | l’ex non si trattiene

(Di lunedì 26 settembre 2022) Dusanè uno dei giocatori più in difficoltà in questa fase iniziale della stagione delladi Massimiliano Allegri. Ladi Massimiliano Allegri sta trovando diverse difficoltà in questo inizio di stagione. I problemi in difesa, gli infortuni e le difficoltà in attacco dove, per motivi diversi, Di Maria, Kean e DusanQuesto articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

capuanogio : Caso #Vlahovic, la crisi della #Juventus mette a rischio un investimento da 80 milioni. La squadra non lo assiste e… - zazoomblog : Toni: La crisi di Vlahovic? Colpa della Juve. Ma lui deve svoltare. E Milik... - #Toni: #crisi #Vlahovic? #Colpa… - sportli26181512 : Toni: 'La crisi di Vlahovic? Colpa della Juve. Ma lui deve svoltare. E Milik...': Toni: 'La crisi di Vlahovic? Colp… - Gazzetta_it : Toni: “La crisi di Vlahovic? Colpa della Juve. Ma lui deve svoltare. E Milik...” - ZonaBianconeri : RT @TuttoJuve24: Juventus, Bargiggia: “La squadra ha una crisi di rigetto verso Allegri” #Juventus #Juve #Allegri #Vlahovic #SerieA https:… -

sta pagando il momento negativo della Juve. È in difficoltà, come tutta la squadra. In più fa fatica a giocare con Milik: hanno più o meno le stesse caratteristiche, e quando giocano insieme ...Commenta per primo Massimiliano Allegri vara il piano anti -. Curioso in tempo di verdetto post - elezioni, ma la Juventus vista fino a qui è stata troppo ...NON PIU' SOLO: MILIK NELL'11 -...Il centravanti della Juventus sfida con la sua Serbia quello del Manchester City, che nel 2017 era stato a visitare le strutture bianconere ma preferì il Salisburgo alle giovanili torinesi ...Chi magari ha visto solo gli highlights potrebbe giungere a facili conclusioni: ecco, Dusan è proprio in crisi. E invece no. Vlahovic è stato protagonista di una delle giocate più belle della partita, ...