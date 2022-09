Come sta Carolyn Smith? “Ho tolto il Port” (Di lunedì 26 settembre 2022) Come sta Carolyn Smith lo rivela sui social, Come sempre, mostrando un altro step verso la guarigione. Mancano pochissime settimane all’inizio di Ballando con le Stelle e con il suo sorriso Carolyn Smith fa sempre dimenticare la sua lotta contro il tumore. Positiva, piena di energia ma non sono mancati i momenti difficili. Oggi c’è una buona notizia, ha tolto il Port, il dispositivo che all’inizio della sua battaglia contro il cancro, ormai 4 anni e mezzo fa, ha impianto sotto la sua pelle, era necessario per la chemioterapia. Carolyn Smith mostra anche le foto del Port sporco di sangue. A qualcuno potrebbero fare impressione e lei avvisa di non guardare. Carolyn ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 26 settembre 2022)stalo rivela sui social,sempre, mostrando un altro step verso la guarigione. Mancano pochissime settimane all’inizio di Ballando con le Stelle e con il suo sorrisofa sempre dimenticare la sua lotta contro il tumore. Positiva, piena di energia ma non sono mancati i momenti difficili. Oggi c’è una buona notizia, hail, il dispositivo che all’inizio della sua battaglia contro il cancro, ormai 4 anni e mezzo fa, ha impianto sotto la sua pelle, era necessario per la chemioterapia.mostra anche le foto delsporco di sangue. A qualcuno potrebbero fare impressione e lei avvisa di non guardare....

