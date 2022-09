Camera e Senato, come cambia il Parlamento: al centrodestra la maggioranza assoluta di deputati e senatori (Di lunedì 26 settembre 2022) I dati quasi definitivi per i due rami del Parlamento. Gli eletti al Senato: 112 al centrodestra e 39 al centrosinistra. Alla Camera: 235 i seggi conquistati da FdI, Lega, Fi e “Noi Moderati”; 80 quelli per la coalizione guidata dal Pd, 51 al M5S, 21 per il Terzo Polo Leggi su lastampa (Di lunedì 26 settembre 2022) I dati quasi definitivi per i due rami del. Gli eletti al: 112 ale 39 al centrosinistra. Alla: 235 i seggi conquistati da FdI, Lega, Fi e “Noi Moderati”; 80 quelli per la coalizione guidata dal Pd, 51 al M5S, 21 per il Terzo Polo

