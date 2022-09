Biasin: "Skriniar? Sono rassegnato più che preoccupato. Rinnova con l'Inter solo in un caso..." (Di lunedì 26 settembre 2022) Fabrizio Biasin, ospite oggi a Tutti Convocati ha parlato così riguardo il rinnovo del centrale slovacco:“L’estate scorsa l’Inter si è trovata davanti a un bivio. Ha dovuto scegliere tra... Leggi su ilpallonegonfiato (Di lunedì 26 settembre 2022) Fabrizio, ospite oggi a Tutti Convocati ha parlato così riguardo il rinnovo del centrale slovacco:“L’estate scorsa l’si è trovata davanti a un bivio. Ha dovuto scegliere tra...

internewsit : Biasin: «Skriniar? Sono rassegnato! Rinnova con l'Inter solo in un caso» - - ferrantelli94 : RT @MarcoCH0: 'L‘Inter si è data una deadline massima di due settimane per il rinnovo di #Skriniar, altrimenti si penserà ad altro' — Fabr… - Yuro_23 : Biasin ha parlato di deadline 2 settimane per il futuro di Skriniar - ParmeshSriv : RT @MarcoCH0: 'L‘Inter si è data una deadline massima di due settimane per il rinnovo di #Skriniar, altrimenti si penserà ad altro' — Fabr… - 12__Justin : RT @MarcoCH0: 'L‘Inter si è data una deadline massima di due settimane per il rinnovo di #Skriniar, altrimenti si penserà ad altro' — Fabr… -