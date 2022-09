Zelensky: 'Putin sa bene che i referendum renderanno impossibile negoziare' (Di domenica 25 settembre 2022) Guerra in Ucraina, pace sempre più lontana. Il governo russo può annunciare ufficialmente che il `referendum´" nei territori occupati dell' Ucraina "è finito e annunciare i risultati. Ma questo ... Leggi su globalist (Di domenica 25 settembre 2022) Guerra in Ucraina, pace sempre più lontana. Il governo russo può annunciare ufficialmente che il `´" nei territori occupati dell' Ucraina "è finito e annunciare i risultati. Ma questo ...

fattoquotidiano : Autogol della presidente della Commissione: “Se il voto va male, faremo come con Polonia e Ungheria”. Lega e FdI: “… - EnricoLetta : Per #Berlusconi #Putin voleva sostituire il governo #Zelensky con un governo di #personeperbene. Non ci sono parole… - repubblica : Berlusconi: 'Putin voleva solo sostituire il governo di Zelensky con un governo di persone perbene' - PoliticaNewsNow : Zelensky: “Le minacce Putin su nucleare? Forse ieri bluff ora potrebbe essere realtà“ - MGinobbi : @Luigi90Rinaldi @Agenzia_Ansa Per Zelensky e Biden e noi?? forse era meglio accettare le prime condizioni di Putin..… -