Van der Poel arrestato dopo una lite in albergo e rilasciato su cauzione

AGI - Il ciclista olandese Mathieu van der Poel è stato arrestato alla vigilia della gara su strada d'élite di oggi ai campionati del mondo dopo un alterco notturno con dei vicini rumorosi. Il 27enne era tra i favoriti per la maglia iridata e oggi ha iniziato la corsa di 266,9 chilometri intorno alla città costiera di Wollongong, a sud di Sydney, ma si è ritirato nelle prime fasi. "È vero, sì. - ha detto all'emittente belga Sporza - C'è stata una piccola disputa. Si trattava di vicini rumorosi e qui sono piuttosto severi. Non sono tornato nella mia stanza fino alle quattro del mattino. Non è certo l'ideale. È un disastro, ma non posso più cambiare nulla. Sto cercando di fare del mio meglio". Van der Poel è stato rilasciato su cauzione e dovrà comparire martedì ...

