Under 21: Miretti caviglia ko, lascia il ritiro (Di domenica 25 settembre 2022) Il centrocampista della Juventus, Fabio Miretti, ha lasciato il ritiro della Nazionale Under 21 a causa di un trauma alla caviglia destra subito durante l'allenamento di ieri pomeriggio. Pertanto, non ... Leggi su sport.tiscali (Di domenica 25 settembre 2022) Il centrocampista della Juventus, Fabio, hato ildella Nazionale21 a causa di un trauma alladestra subito durante l'allenamento di ieri pomeriggio. Pertanto, non ...

