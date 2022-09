Toscana, maltempo: Arezzo, spostata la sede di un seggio. Monterotondo Marittimo, in 3 ore 170 mm di pioggia (Di domenica 25 settembre 2022) Dopo l'allerta arancione diramata dalla regione si sono verificati allagamenti a Arezzo e piogge record in alcune zone L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di domenica 25 settembre 2022) Dopo l'allerta arancione diramata dalla regione si sono verificati allagamenti ae piogge record in alcune zone L'articolo proviene da Firenze Post.

Agenzia_Ansa : Dopo le Marche, l'Italia alla prova delle allerte maltempo. Domani quattro regioni del Centro-Sud - Lazio, Molise,… - TgLa7 : ??MALTEMPO?? Prolungata allerta meteo gialla in Liguria , Toscana alza l'allerta in arancione. La perturbazione si st… - Open_gol : Diversi gli interventi da questa notte dei Vigili del fuoco dopo i danni causati dalla pioggia record - leggoit : Maltempo sul voto, temporale estremo a Napoli: strade come fiumi. In Toscana auto bloccate dal fango - venti4ore : Maltempo, temporali e forti piogge in Toscana nessun danno nel fiorentino -