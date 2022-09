Tennis, Lorenzo Sonego torna al successo a Metz! Battuto Bublik, terzo titolo in carriera! (Di domenica 25 settembre 2022) Finalmente l’urlo di Lorenzo Sonego torna a farsi sentire nel circuito ATP. Il Tennista torinese ottiene finalmente una gran gioia dopo un 2022 difficile, portandosi a casa il torneo di Metz, terzo della carriera dopo i successi ad Antalya 2019 e a Cagliari 2021, battendo Alexander Bublik con il punteggio di 7-6 6-2. Una finale dominata mentalmente dall’azzurro, che giocando sempre con il suo passo ha trionfato in un primo set comBattuto per poi chiudere i giochi successivamente, con il suo avversario uscito mentalmente dalla sfida. Così come nella semifinale con Hubert Hurkacz, anche quest’ultimo atto inizia in maniera molto equilibrata. Stavolta però il ragazzo di Torino si ritrova immediatamente spalle a muro, dovendo rimontare da 0-40: con tanto coraggio e la ... Leggi su oasport (Di domenica 25 settembre 2022) Finalmente l’urlo dia farsi sentire nel circuito ATP. Ilta torinese ottiene finalmente una gran gioia dopo un 2022 difficile, portandosi a casa il torneo di Metz,della carriera dopo i successi ad Antalya 2019 e a Cagliari 2021, battendo Alexandercon il punteggio di 7-6 6-2. Una finale dominata mentalmente dall’azzurro, che giocando sempre con il suo passo ha trionfato in un primo set comper poi chiudere i giochi successivamente, con il suo avversario uscito mentalmente dalla sfida. Così come nella semifinale con Hubert Hurkacz, anche quest’ultimo atto inizia in maniera molto equilibrata. Stavolta però il ragazzo di Torino si ritrova immediatamente spalle a muro, dovendo rimontare da 0-40: con tanto coraggio e la ...

