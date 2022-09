Roma | Veretout | ' Mourinho voleva che restassi Conference League? Indimenticabile'

(Di domenica 25 settembre 2022) " Quando il Marsiglia è venuto a presentarmi il suo progetto, volevo assolutamente andarmene anche seche. Alla fine ha capito la mia scelta di partire, di tornare in Francia,...

Anche gli ultimi mesi con la- sottolinea- sono stati difficili sotto certi aspetti e avevo bisogno di cambiare aria per continuare a crescere . Quando l'Om mi ha contattato, ho ...Nella scorsa stagione ha avuto alti e bassi e spesso è rimasto in panchina ma lanon avrebbe voluto cederlo. Jordana Goal.com è tornato sulla scelta di andare al Marsiglia dicendo Jordan Veretout ha lasciato la Roma nell'ultima sessione di mercato. Il centrocampista francese, ora al Marsiglia, è intervenuto ai microfoni di Goal. Ecco le sue dichiarazioni sull'addio: Veretout su ...