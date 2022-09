Ricostruzione carriera, domande per docenti e Ata entro il 31 dicembre. Cosa sapere (Di domenica 25 settembre 2022) La fine dell'anno coincide sempre con le domande di Ricostruzione delle carriera per gli insegnanti e il personale ATA: c'è tempo entro il 31 dicembre su Istanze Online. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 25 settembre 2022) La fine dell'anno coincide sempre con ledidelleper gli insegnanti e il personale ATA: c'è tempoil 31su Istanze Online. L'articolo .

follow_lia : Ricordate la famosa intervista? Non si è mai potuto risalire alla provenienza del suo capitale iniziale ma c’è una… - AndyTheZup : @squindon Boh, non so se la tua ricostruzione è corretta. So solo che se Zaniolo tiene alla Nazionale non è in gros… - SindacatoAdP : Troppe questioni irrisolte: il Sindacato ADP scrive al Sig. Capo della Polizia. Scorrimenti graduatorie 1141 e 266… - JWorld84 : @cillo70 @MaryMDD9 Si ma bisogna far un passo indietro e capire di cosa abbiamo bisogno. Ci sono allenatori validi… - GCambini : @Mumon89 @inartested Non conosco nessuno dei due Mi informo: ad esempio oggi c'è una ricostruzione su Domani In que… -