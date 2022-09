Premio Segafredo Zanetti di Asolo | vince il libro sul Covid a Nembro del bergamasco Gigi Riva

reppomanuno : ?@viola_ardone? vince il premio Segafredo Zanetti con Oliva Denaro. ?@Einaudieditore? - AnsaVeneto : Viola Ardone e Gigi Riva vincono il premio 'Segafredo Zanetti'. Assegnati ad Asolo anche Premi Critica a Bertante e… - solospettacolo : Viola Ardone e Gigi Riva vincono il premio 'Segafredo Zanetti' - solospettacolo : Viola Ardone e Gigi Riva vincono il premio 'Segafredo Zanetti' - FViaggiatore : Complimenti a Viola Ardone e Gigi Riva ! I loro libri sono i vincitori del 'Premio Segafredo Zanetti - Città di… -

Agenzia ANSA

Sono Viola Ardone e Gigi Riva i vincitori del "Zanetti, Città di Asolo. Un libro, un film". Alla Ardone per 'Oliva Denaro' (Einaudi) è stato assegnato il riconoscimento "Un libro per il cinema" e a Riva per 'Il più crudele dei ...Si concluderà al Borgo Antico di Asolo, in provincia di Treviso, il 24 e il 25 settembre il Festival del Viaggiatore 2022 con evento clou la proclamazione del vincitore del 'Zanetti - Città di Asolo. Un libro un film'. Alla cerimonia di premiazione saranno presenti, il 24 settembre al Teatro Duse, i finalisti: Viola Ardone con Oliva Denaro (Einaudi), ... Viola Ardone e Gigi Riva vincono il premio 'Segafredo Zanetti' Fausto Gozzini, 61 anni, di Romano di Lombardia, è stato ucciso nella sua ditta Classe A Energy di Casale Cremasco Vidolasco, in provincia di Cremona, nella mattinata di mercoledì 14 settembre. Per l’ ...Quattro dei giocatori che saranno protagonisti alla Frecciarossa Supercoppa 2022 hanno un premio di MVP della competizione.