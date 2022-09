Pescara, otto punti di sutura in testa per Cuppone: tac con esito negativo (Di domenica 25 settembre 2022) Il difensore del Pescara, Luigi Cuppone, uscito ieri per infortunio nella gara contro il Foggia, ha riportato una ferita lacero contusa alla fronte che ha richiesto l’applicazione di punti otto punti di sutura. Il giocatore questa mattina è stato sottoposto ad una tag di controllo, fortunatamente avente esito negativo. Potrebbe essere già disponibile nella gara contro il Monterosi Tuscia. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 25 settembre 2022) Il difensore del, Luigi, uscito ieri per infortunio nella gara contro il Foggia, ha riportato una ferita lacero contusa alla fronte che ha richiesto l’applicazione didi. Il giocatore questa mattina è stato sposto ad una tag di controllo, fortunatamente avente. Potrebbe essere già disponibile nella gara contro il Monterosi Tuscia. SportFace.

