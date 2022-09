Mario Rui : " Sempre un piacere e un orgoglio giocare in nazionale " (Di domenica 25 settembre 2022) Mario Rui, terzino del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Sport Tv dopo la gara contro la Repubblica Ceca, ecco le sue parole : " Siamo riusciti a raggiungere tutti gli obiettivi. Avevamo diverse difficoltà, ma non ci abbiamo pensato, volevamo solo vincere. Ora c'è la Spagna, una squadra molto forte, ma questo non cambia le cose: scenderemo in campo per vincere. La mentalità resta Sempre la stessa. Una buona prestazione per la convocazione al Mondiale ? " Non penso a livello individuale, ragiono di squadra, non era quello il mio obiettivo. Sono felice di aver aiutato la nazionale, per me è Sempre un piacere e un orgoglio. Rappresentare la nazione per me è il coronamento di un sogno. Sono felice di esserci tornato, ma dispiace per l'infortunio di Guerreiro". Conclude ... Leggi su terzotemponapoli (Di domenica 25 settembre 2022)Rui, terzino del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Sport Tv dopo la gara contro la Repubblica Ceca, ecco le sue parole : " Siamo riusciti a raggiungere tutti gli obiettivi. Avevamo diverse difficoltà, ma non ci abbiamo pensato, volevamo solo vincere. Ora c'è la Spagna, una squadra molto forte, ma questo non cambia le cose: scenderemo in campo per vincere. La mentalità restala stessa. Una buona prestazione per la convocazione al Mondiale ? " Non penso a livello individuale, ragiono di squadra, non era quello il mio obiettivo. Sono felice di aver aiutato la, per me èune un. Rappresentare la nazione per me è il coronamento di un sogno. Sono felice di esserci tornato, ma dispiace per l'infortunio di Guerreiro". Conclude ...

