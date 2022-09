La vita privata di Renato Zero: età, moglie e figli (e nipoti) (Di domenica 25 settembre 2022) ZeroSettanta è un grande successo e proseguirà fino al 1° ottobre: parliamo della serie di concerti di Renato Zero al Circo Massimo di Roma che porta tanti curiosi ad interrogarsi sulla vita privata di Renato Zero, a partire dall’età. L’età di Renato Zero Il nome degli show del Circo Massimo di Roma prende spunto dai suoi anni. Renato Zero festeggia i suoi 70 + 2 anni di vita per 55 anni di carriera nel mondo della musica. L’artista ha quindi 72 anni (quasi!). Nato il 30 settembre 1950, proprio nel mezzo dei live al Circo Massimo spegnerà 72 candeline. All’anagrafe Renato Fiacchini, è nato a Roma da papà poliziotto Domenico Fiacchini e mamma infermiera Ada ... Leggi su optimagazine (Di domenica 25 settembre 2022)Settanta è un grande successo e proseguirà fino al 1° ottobre: parliamo della serie di concerti dial Circo Massimo di Roma che porta tanti curiosi ad interrogarsi sulladi, a partire dall’età. L’età diIl nome degli show del Circo Massimo di Roma prende spunto dai suoi anni.festeggia i suoi 70 + 2 anni diper 55 anni di carriera nel mondo della musica. L’artista ha quindi 72 anni (quasi!). Nato il 30 settembre 1950, proprio nel mezzo dei live al Circo Massimo spegnerà 72 candeline. All’anagrafeFiacchini, è nato a Roma da papà poliziotto Domenico Fiacchini e mamma infermiera Ada ...

adrianobiondi : Oggi @StefanoFeltri e @DomaniGiornale fanno nome e cognome di una presunta vittima di molestie, ne scandagliano la… - adrianobiondi : Per completezza, aggiungo che anche i colleghi di @Open_gol hanno ripreso pezzo di Domani, facendo nome e cognome,… - fanpage : Un articolo mette in dubbio la versione della presunta vittima di molestie, scandagliandone la vita privata e sbatt… - evdajj : @5acini @fjcaporlingua @LoredanaMaggi_ Cioè ti sei sentita privata dei tuoi diritti mentre cercavano di salvarci la vita lol ok Karen - ChiaraRiccoben3 : un giorno imparerete a lasciare fuori la vita privata dei piloti, ma a prescindere delle persone “famose”, prima o… -