La pasta dello 'scecco pazzo': la prepariamo per pranzo? Sfiziosa è dir poco! (Di domenica 25 settembre 2022) Hai mai sentito parlare della pasta dello 'scecco pazzo'? Quattro ingredienti e tanto gusto renderanno il tuo pranzo domenicale più che folle! Ora che è ufficialmente iniziato l'autunno, è arrivato il momento di accantonare – almeno fino alla prossima estate – schiscette varie con pranzi veloci e freschi, per coccolarci nel tepore di casa nostra e soprattutto della nostra cucina. I pranzi domenicali, infatti, stanno tornando e con essi anche tutta la creatività sopita da giugno ad agosto. Fonte: CanvaSe sei un po' a corto di idee però, non ti preoccupare. Abbiamo la ricetta perfetta per te, che renderà il tuo pranzo domenicale più che folle! Hai mai sentito parlare della pasta dello 'scecco pazzo'? Se la parola ...

