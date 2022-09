La meglio gioventù | i 15 interpreti italiani under 30 da tenere d' occhio

Leggi su movieplayer

(Di domenica 25 settembre 2022) Da Arianna Becheroni a Francesco Centorame, da Mattia Carrano a Fotinì Peluso: il cinema italiano sta vivendo una meravigliosa primavera grazie ad un'incredibile generazione di giovani attrici e attori. Abbiamo provato a riassumerla in 15 nomi, quelli che per noi sono il futuro ma soprattutto il presente della nostra industria audiovisiva. Tutti rigorosamente30. Intelligenti, disponibili, preparati. Parlano almeno un paio di lingue e si confrontano quotidianamente con i loro fan, via social, senza mai tirarsi indietro. Sono pure cinefili, il che non guasta. Ovviamente, sono bravissimi. Se c'è una cosa di cui il cinema italiano non deve preoccuparsi è l'eccellenza dei suoi straordinari30. Attrici e attori giovanissimi - alcuni appena maggiorenni! - che si sono pian piano affermati grazie al cinema e (soprattutto) ...