Inghilterra – Germania: pronostico e possibili formazioni

Inghilterra e Germania giocheranno solo per l'orgoglio quando i due giganti europei chiuderanno il Gruppo 3 della Lega A della UEFA Nations League allo stadio di Wembley lunedì 26 settembre sera. I Tre Leoni sono stati condannati alla retrocessione in Lega B dopo la sconfitta per 1-0 contro l'Italia di venerdì sera, mentre gli uomini di Hansi Flick hanno visto crollare le loro speranze di primo posto con la sconfitta contro l'Ungheria con lo stesso punteggio. Il calcio di inizio di Inghilterra – Germania è previsto alle 20:45

Anteprima della partita Inghilterra – Germania: a che punto sono le due squadre

Inghilterra

Molti hanno definito l'attuale Inghilterra come la generazione d'oro, il che non sorprende vista l'abbondanza di talenti ...

