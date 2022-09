I guai del presente e le ombre sul futuro

Leggi su ildenaro

(Di domenica 25 settembre 2022) Nubifragio nelle Marche, muoiono 10 persone. Padre e figlio nel tentativo di spostare l’auto. Si cerca un bambino Non è solo del dissesto idrogeologico la colpa delle disgrazie. La gente non collabora. Non si dà alla fuga né si tappa in casa quando il pericolo è evidente. Non si esce se diluvia, né si va a scuola e al lavoro. SI tengono i bimbi dentro. Invece, si pensa più a salvare i beni materiali che la vita. Recentemente, durante una gita in montagna un giovane è precipitato in un burrone per cercare di recuperare il cellulare della fidanzata. Un operaio è caduto nella tromba dell’ascensore, che riparava, per salvare la cassetta degli attrezzi. Non abbiamo neppure l’istinto di sopravvivenza. È finita la pacchia, dice la Meloni. Che oltre all’Italia abbia intenzione di rivoltare come un calzino pure l’Europa? Per il prossimo governo italiano l’Europa dovrà solo corrisponderci ...