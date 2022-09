Giornate Nazionali dei Castelli | le iniziative dell’amministrazione di Guardia Sanframondi

(Di domenica 25 settembre 2022) Tempo di lettura: 4 minuti(Bn) – L’Amministrazione Comunale di, retta dal sindaco Dr. Raffaele Di Lonardo, in collaborazione con l’Istituto Italiano dei– Ente culturale che promuove lo studio storico, archeologico ed artistico delle costruzioni fortificate, la loro salvae conservazione ed il loro inserimento nel ciclo attivo della vita contemporanea – per i giorni 1 e 2 ottobre 2022, in occasione della XXIII Edizione delledei, organizza visite guidate gratuite, finalizzate a far conoscere il patrimonio artistico, ecclesiastico e museale del nostro paese, un Comune particolarmente interessante per le sue tradizioni, il suo nobile passato, la sua ...

AidoTorino : Giornate nazionali Aido 1 e 2 ottobre 2022, sabato 1 ottobre a Torino apertura straordinaria della nostra sede al S… - Jeffry60779912 : RT @TgrRaiTrentino: Oggi si chiudono le giornata nazionali dei castelli. A quello di Pergine, durante tutta la giornata, sono in programma… - TgrRaiTrentino : Oggi si chiudono le giornata nazionali dei castelli. A quello di Pergine, durante tutta la giornata, sono in progra… - UbertoGandolfi : RT @vco24news: Borgo Ticino, adesione alla 'Giornate Nazionali dei Giochi della Gentilezza 2022' - vco24news : Borgo Ticino, adesione alla 'Giornate Nazionali dei Giochi della Gentilezza 2022' -

...con comunitàed internazionali. In particolare il nostro Museo Civico Archeologico di Tolfa, diretto magistralmente dal dott. Giordano Iacomelli ha aderito all'iniziativa delle......al palazzetto dello sport Marica Bianchi di Pontinia con due vittorie di fila nelle prime... Ora il campionato di serie A si ferma per dare spazio allee la ripresa è fissata per l'8 ...Dopo sei giornate i rossoblù hanno perso due volte in modo immeritato, ma gli errori difensivi e davanti alla porta avversaria vanno corretti e anche in fretta Fine settimana senza campionato per gli ...Guardia Sanframondi ha nel nome la sua origine. Nel cuore del Sannio Beneventano, Guardia è un borgo di origine longobarda, adagiato su una collina la cui sommità è dominata dal Castello Normanno risa ...