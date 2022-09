Elezioni | apertura dei seggi a Firenze

Sebla991 : Stavolta l'affluenza alle urne, sarà eccezionale. Ah no, è l'apertura del primo bar all'aeroporto di Fiumicino. P.S… - platanix1 : (..domani, grande apertura..) #Melonivergogna #elezioni2022 #ElezioniPolitiche2022 #elezioni - tempoweb : Alle 7 l’apertura dei seggi: si vota per #Camera e #Senato I regolamenti alle urne #ElezioniPolitiche2022… - lacittanews : La città di Roma sta affrontando in queste ultime ore un problema non da poco. Sono circa 500, tra presidenti e scr… - citynowit : Diluvio di post, foto e video, con partiti e candidati che continuano a fare propaganda anche nel giorno precedente… -

Alcune diventate l'dei telegiornali, altre troppo in fretta finite nel dimenticatoio. (Qui ... "Per la Lega, alle, non mi accontento di meno del 20 per cento" (Matteo Salvini, 26 ...I primi fiorentini iniziano dal mattino presto a votare per lepolitiche. Il seggio della scuola Villari di Viale Giannotti ha aperto le porte ai primi cittadini alle 7. Sono 51 milioni i cittadini chiamati alle urne, di cui 2,6 milioni per la prima ...I primi fiorentini iniziano dal mattino presto a votare per le elezioni politiche. Il seggio della scuola Villari di Viale Giannotti ha aperto ...Apertura regolare delle operazioni di voto in Veneto, dove sono attive 4.750 sezioni elettorali, suddivise in 563 comuni. Alle urne per queste politiche sono chiamati 3.728.014 cittadini della regione ...