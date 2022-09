Elenoire Ferruzzi crede che Edoardo Donnamaria sia bisessuale, ecco per quale motivo (Di domenica 25 settembre 2022) Elenoire Ferruzzi crede che Edoardo Donnamaria sia bisessuale. Dopo il coming out di Ginevra Lamborghini, si palesa la possibilità che anche l’assistente di Forum possa strizzare l’occhio alla comunità LGBTQ+. Elenoire Ferruzzi crede che Edoardo Donnamaria sia bisessuale In merito non ci sono dei video ma, secondo gli affidabili amic* di Twitter, l’argomento è stato... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di domenica 25 settembre 2022)chesia. Dopo il coming out di Ginevra Lamborghini, si palesa la possibilità che anche l’assistente di Forum possa strizzare l’occhio alla comunità LGBTQ+.chesiaIn merito non ci sono dei video ma, secondo gli affidabili amic* di Twitter, l’argomento è stato... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

trash_italiano : Più che l'entrata di Pamela Prati ed Elenoire Ferruzzi al #GFVIP, io ho bisogno di vedere come Barbara parlerà di l… - GrandeFratello : Di certo ha le idee molto chiare... la DIVA di questa edizione DEVE essere lei. A lei del giudizio altrui, semplice… - trash_italiano : Dicembre 2022, Cinecittà La produzione del #GFVIP e Alfonso Signorini decidono di far entrare una nuova concorrent… - IlCarmi73 : Elenoire Ferruzzi è andata a votare? Spero di no, quella è facile che voti Meloni #GFvip - redazionerumors : Negli ultimi giorni il comportamento di Elenoire Ferruzzi al Grande Fratello Vip ha fatto molto discutere attirando… -