Droga, 105 chili di cocaina trovati in casa di un incensurato

Tempo di lettura: < 1 minuto

Napoli – Blitz anti-Droga dei Carabinieri del Comando Provinciale di Napoli, 105 chili di cocaina sequestrati. A finire in manette un 51enne incensurato di Sant'Antimo. I carabinieri insieme alle unità cinofile entrano nella villetta di Gricignano di Aversa dove l'uomo abita con la moglie. Nel garage i militari hanno notato una lavastoviglie ancora imballata: al suo interno sono stati ritrovati 50 pacchi di cocaina. Le ricerche non sono terminate e poco dopo, sotto una botola nel vano scale della villa, ancora altra Droga: 40 pacchi della stessa sostanza. In totale 105 chili di cocaina pura, ancora da "tagliare". La Droga sul mercato avrebbe fruttato circa 8 milioni di euro.

