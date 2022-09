Christillin | «Esonero Allegri? Ho fiducia in lui e credo si proseguirà su questa strada»

(Di domenica 25 settembre 2022) Evelinaha rilasciato un’intervista, parlando die del momento vissuto dai bianconeri Evelinaha rilasciato un’intervista, parlando die del momento vissuto dai bianconeri. Le sue dichiarazioni: NEL CDA NON SI E’ PARLATO DI? – «Aspetto tecnico e quadro finanziario sono due facce della stessa medaglia. Se i risultati sul campo non vengono è ovvio che le ricadute sul piano economico diventino rilevanti. E quest’anno sta girando tutto male. Ma c’è tempo per rifarsi».– «Hoin Massimiliano.che sicon lui. Ma la tendenza va invertita. Così com’è ora, la Juve è sbrindellata». CONTINUA SU JUVENTUS NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

junews24com : Christillin sul futuro di Allegri: «Ho fiducia in lui. Credo che...» - -

Non ha scelto l'annata giusta Evelinaper accettare l'offerta della Rai di fare l'opinionista a 90esimo minuto. Da grande ...torna sul Cda del club in cui non si sarebbe parlato dell'...La Juve è, da sempre, la squadra del cuore della signora, tanto bianconera e vicina ... nel cda della Juve, si è parlato solo di "bilancio in rosso" e non pure del possibiledell'...Intervistata da Il Giornale, Evelina Christillin si è espressa così a proposito del momento della Juventus e di Massimiliano Allegri. NEL CDA NON SI E’ PARLATO DI ALLEGRI – «Aspetto tecnico e quadro ...La manager tifosa storica: "Il club continui con Allegri, ma il trend va subito invertito" «Ai più importanti bivi della nostra vita non c'è segnaletica». La frase di Hemingway - scrittore che Evelina ...