Cannavaro-Benevento, scatta la seconda fase: sette giorni al debutto europeo (Di domenica 25 settembre 2022) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – L’annuncio, la presentazione e qualche ora per rompere il ghiaccio con la squadra. L’impatto di Fabio Cannavaro con il mondo giallorosso è stato entusiasmante ma appartiene già al passato. Domani pomeriggio i giallorossi riprenderanno ad allenarsi dopo due giorni di riposo, sarà il momento di accelerare e fissare il primo obiettivo concreto della sua gestione: la sfida con l’Ascoli di domenica pomeriggio, il suo debutto europeo da allenatore. Messa così fa un certo effetto, ma per il Campione del Mondo e Pallone d’Oro 2006 quella con i marchigiani è la prima occasione per familiarizzare da allenatore con il nostro calcio. Le esperienze in Arabia e in Cina, come ha tenuto a precisare il direttore sportivo Pasquale Foggia, vengono spesso sottovalutate ma ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 25 settembre 2022) Tempo di lettura: 3 minuti– L’annuncio, la presentazione e qualche ora per rompere il ghiaccio con la squadra. L’impatto di Fabiocon il mondo giallorosso è stato entusiasmante ma appartiene già al passato. Domani pomeriggio i giallorossi riprenderanno ad allenarsi dopo duedi riposo, sarà il momento di accelerare e fissare il primo obiettivo concreto della sua gestione: la sfida con l’Ascoli di domenica pomeriggio, il suoda allenatore. Messa così fa un certo effetto, ma per il Campione del Mondo e Pallone d’Oro 2006 quella con i marchigiani è la prima occasione per familiarizzare da allenatore con il nostro calcio. Le esperienze in Arabia e in Cina, come ha tenuto a precisare il direttore sportivo Pasquale Foggia, vengono spesso sottovalutate ma ...

DiMarzio : . @bncalcio, ufficiale l'arrivo di Fabio #Cannavaro - psb_original : Benevento, Letizia: ”Cannavaro? Gli piace lavorare in armonia con tutti” #SerieB - LeBombeDiVlad : ???? #Benevento, #Letizia: “#Cannavaro vuole vincere” 'Il mister parla di petto, con grande personalità' ?? #LBDV… - TUTTOB1 : CorSport: 'Benevento, Letizia rilancia: 'Cannavaro ci farà vincere con il sorriso'' - tabellamercatob : #calciomercato panchine #SerieB Come giocheranno #Benevento #Como #Perugia e #Pisa 4-3-3 o 4-2-3-1 per Cannavaro… -